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По версии следствия, главным фигурантам является проректор академии Максим Назаров.

РАНХиГС признали потерпевшей стороной в громком деле о фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе высшего учебного заведения.

По версии следствия, главным фигурантам является проректор академии Максим Назаров.

«В отношении проректора Максима Назарова ведутся следственные действия по эпизоду 2018 года, связанному с фиктивным устройством в академию сотрудников Минобра. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам», — говорится в заявлении.

Дело в отношении Назарова было возбуждено 29 июня, в тот же день проректору ему избрали меру пресечения. Проректору запрещены определенные действия, например, пользование телефоном или интернетом.

Максим Назаров начал работать в РАНХиГС в 2013 году. Всего общий стаж его работы составляет 22 года. В вузе он преподавал высшую математику, информатику, основы информационной безопасности, информационные технологии управления, дискретная математика.

Примечательно, что до Назарова должность проректора занимал Владимир Мау, которого в 2022 году также задержали по подозрению в мошенничестве.

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