Следила, угрожала, тихо копила деньги: 81-летняя бабушка из Краснодара заказала убийство полицейского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Следственное управление по Краснодарскому краю

Жизнь жертвы заказчица оценила в один миллион рублей.

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении 81-летней жительницы Краснодара, которая заказала убийство местного полицейского. По данным следствия, расправу над сотрудником уголовного розыска престарелая женщина замыслила на почве личной неприязни.

«Для реализации задуманного пенсионерка стала просить своих знакомых из числа ранее судимых граждан оказать ей содействие в приискании исполнителей данного преступления. Деятельность подозреваемой попала в поле зрения правоохранительных органов, и дальнейшие ее действия проходили под контролем», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Подставные исполнители согласились совершить убийство полицейского за вознаграждение в один миллион рублей. После этого заказчица передала им адрес проживания предполагаемой жертвы и даже составила схему проезда к дому. Через некоторое время пенсионерке были переданы фотографии с инсценировкой убийства в качестве доказательства выполнения заказа.

Пожилая женщина оказалась недоверчивой и решила лично убедиться в смерти полицейского. Для этого она пришла по месту его работы, где ей сообщили об отсутствии данного сотрудника. После этого заказчица передала «исполнителям» часть обещанного вознаграждения в размере 25 тысяч рублей и была тут же задержана правоохранителями.

В отношении пенсионерки возбуждены уголовные дела по статьям за угрозу убийством, организацию приготовления к убийству сотрудника полиции по найму и незаконный оборот оружия. Выяснилось, что ранее женщина угрожала обрезом ружья врачу скорой помощи. Оружие и боеприпасы изъяли у нее по месту жительства.

Сейчас пенсионерка задержана, уголовные дела в ее отношении в ближайшее время будут переданы в краевое следственное управление для соединения в одном производстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.