Фото, видео: 5-tv.ru

В заведении, где учился будущий артист, все были заняты исключительно учебой.

Митя Фомин назвал свой школьный выпускной «комсомольскими посиделками». В беседе с корреспондентом 5-tv.ru после выпускного в Крокус Сити Холле певец поделился воспоминаниями и о своем знаменательном дне.

«Сейчас я заметил, что на выпускных тоже не пьют. В наше время это даже не подразумевалось. Это были чистые комсомольские посиделки. Выпускникам хватало воображения и энергетики своей, чтобы проводить время вчистую», — поделился артист.

Однако выпускной ему совсем не запомнился. По словам Фомина, ничего эффектного не происходило, поэтому об этом дне он мало что запомнил. В школе, подчеркнул он, вообще все внимание всегда было посвящено учебе, а не праздникам.

Но певец запомнил школу еще по одной причине — у него все-таки была любимая учительница. Из всех Митя Фомин выделил преподавателя по химии Лилию Михайловну.

«Она была очень требовательным педагогом. Это на контрасте с другими учителями отрезвляло. Она могла что-то „ляпнуть“, что не позволяли себе другие учителя, но в рамках дозволенного», — рассказал исполнитель.

Несмотря на незапоминающийся выпускной, Митя Фомин все же благодарен школе за три вещи, которым научился: умение взять на себя ответственность, дисциплина и уважение к старшим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в школьные годы Митя Фомин не любил своих одноклассников.