Обнаруженные на почте в Москве мины оказались корпусами боеприпасов времен ВОВ

Фото, видео: ФТС РФ

Отправитель странной посылки прописал содержимое как ретрофонари.

Похожие на мины предметы, обнаруженные в Центральной почтовой таможне в Москве, оказались корпусами мин времен Второй мировой войны. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Уточняется, что специалисты определили предметы в посылке как два корпуса противопехотных мин без взрывателя немецкого производства.

В ФТС сообщили, что странное отправление следовало в США, а его отправитель прописал содержимое как уличные ретрофонари.

Ранее сообщалось, что из-за обнаружения похожих на мины предметов из здания Центральной почтовой таможни в Москве немедленно начали эвакуировать людей. Сомнительный груз нашли в ходе досмотра, после чего на место вызвали экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские таможенники нашли в посылке, оправленной в США, настоящий череп человека.