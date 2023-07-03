Паразит, аномалия или второй человек: почему рождаются двуликие люди и кто из них настоящий

Фото, видео: Кадр из сериала «Американская история ужасов», реж. Брэдли Букер, 2011 – 2022 г.; Сергей Соловьев / личный архив; 5-tv.ru

Гримаса на затылке — не страшная сказка, а вполне объяснимая реальность. Возможно ли избавиться от пугающего окружающих второго рта, сохранив при этом свое лицо?

В Англии в XIX веке жил человек со вторым лицом на затылке. Оно не могло говорить или есть, но выражало эмоции — плакало и смеялось. Доктор биологических наук, руководитель лаборатории Института общей генетики имени Вавилова Сергей Киселев сообщил, что Эдвард Мордрейк не был плодом воображения любителей страшилок. По его словам, феномен «двуликости» имеет место быть и его можно объяснить, но, к сожалению, не возможно взять под контроль.

По словам эксперта, данное явление смежно сиамским близнецам, однако во втором случае формирование «второго я» начинается на самом раннем этапе развития эмбриона, когда он состоит всего из одной-десяти тысяч клеток.

«Подобное „двуличие“ возникает в какой-то более поздний момент индивидуального развития, когда произошла закладка основных органов. Скорее всего, внешние условия окружающей среды или генетика провоцируют программу так, что та часть ткани, которая участвует в формировании лицевой части головы, также начинается выполняться в другом месте, в частности на обратной стороне головы», — прокомментировал Киселев.

Киселев объяснил, что, с точки зрения биологии, формирование лишних пальцев или других органов ни чем не отличается от появления второго лица. Однако проследить статистику в данном вопросе сложно. Мордрейку повезло, что он родился в богатой и известной английской семье, считает биолог. По его словам, этом позволило задокументировать его случай. Сколько еще подобных происходит во всем мире, в бедных странах Африки, Китае или Индии — неизвестно, но там рождение таких детей точно сопровождается отказами, вызывает «тихий ужас».

«В любом случае — это вещь случайная, которая не поддается контролю или наблюдению», — подчеркнул генетик.

Доктор биологических наук рассказал, может ли мешать нежеланный близнец в жизни и возможно ли он него избавиться. По его словам, в этих вопроса все зависит лишь от степени интегрированности второго лица в систему жизнедеятельности организма.

«В случае парных органов, если поврежден один глаз, то через некоторое время может быть поврежден второй. И в таком случае хирургическое вмешательство может оказать и негативных эффект. Если говорить про таких близнецов, то врачи часто не решаются прибегнуть к операции, так как имеется высокая вероятность летального исхода», — сообщил собеседник.

В заключение Киселев добавил, что оценивать умственные способности людей с такими патологиями невозможно за недостаточным количественном исследовании. Подобные случи крайне единичны и индивидуальны, чтобы говорить о статистике и делать обобщенные выводы.

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