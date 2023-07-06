Опасное дело: кому и почему нельзя удалять родинки летом

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Косметологи и врачи призывают щепетильно относиться к пятнышкам на теле и лишний раз избегать экспериментов.

Родинки — это образования, которые в основном не представляют опасности. Однако они могут приводить к серьезным проблемам, если начнут видоизменяться с течением времени. Родинки могут быть разными: плоскими, выпирающими, висячими или гладкими. Некоторые из них имеют повышенный риск травмирования, особенно висячие родинки. Это может привести к кровоточивости и воспалению в области повреждения. Это объясняет, почему несмотря на отсутствие подозрений на рак, люди хотят удалить родинку. Однако, стоит ли решать эту проблему летом или лучше всего подождать? Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала об этом в интервью для издания aif.ru.

Да или нет?

Эксперт отметила, что при всех вводных наилучшим решением будет не удалять родинку летом и отложить это до осенне-зимнего периода. Это поможет избежать риска попадания зоны удаления под прямые солнечные лучи. В наихудшем случае это может привести к пигментации кожи и риску воспалительных процессов, которые в дальнейшем могут обернуться раком.

Однако, если все же необходимо удалить родинку, например, если она находится в опасной зоне, где постоянно подвергается травмам, или если она представляет собой косметический дефект (например, она находится на видном месте и портит внешний вид), необходимо принять меры предосторожности.

Во-первых, рекомендуется закрывать поврежденную область одеждой при выходе на солнце. Во-вторых, обязательно использовать солнцезащитные кремы с высоким (50) уровнем SPF. Кроме того, рекомендуется дополнительно защищать область удаленной родинки от солнечных лучей, например, прикрывая их специальными накладками или пластырями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как быстро определить рак по родинке.