Остались без призов: как Оксана Самойлова развела своих подписчиков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Не редко розыгрыши от кумиров оказываются обманом.

Блогера и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову обвинили в мошенничестве с розыгрышем подарков. Как рассказали подписчицы, она проводила лотереи среди покупателей своей косметики. Однако чуда не произошло — победительницы получили обещанные призы только после того, как в дело вмешалась съемочная группа.

И это, как выяснила корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова, лишь исключение из правил, ведь остальные пострадавшие так и остались без призов.

Ранее 5-tv.ru писал, как понять, что понравившийся блогер занимается «инфоцыганством». Есть четыре признака, которые расскажут, что понравившийся интернет-спикер не пытается выманить у вас деньги в обмен на неэффективные методики достижения успеха.