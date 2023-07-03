Остались без призов: как Оксана Самойлова развела своих подписчиков
Подписчицы обвинили блогера Оксану Самойлову в обмане с розыгрышем подарков
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Не редко розыгрыши от кумиров оказываются обманом.
Блогера и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову обвинили в мошенничестве с розыгрышем подарков. Как рассказали подписчицы, она проводила лотереи среди покупателей своей косметики. Однако чуда не произошло — победительницы получили обещанные призы только после того, как в дело вмешалась съемочная группа.
И это, как выяснила корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова, лишь исключение из правил, ведь остальные пострадавшие так и остались без призов.
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