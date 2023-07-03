Похудел до костей: Саакашвили шокировал своим видом на заседании суда

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Бывший политик не раз объявлял голодовки, которые доводили его до полного истощения.

Михаил Саакашвили впервые за долгое время появился в зале суда — на онлайн-заседании по делу о жестоком разгоне акций протеста в 2007-м. Грузинские СМИ больше уделяли внимания не тому, что экс-президент сказал, а тому, как он выглядит, обращая внимание на его худобу.

Именно из-за плохого состояния здоровья он не может явиться в зал заседаний. По словам адвокатов, у Саакашвили, которого в Грузии в 2021-м уже осудили на шесть лет тюрьмы, нашли сразу несколько тяжелых заболеваний. А еще он не раз объявлял голодовки, которые доводили политика до полного истощения.