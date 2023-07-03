Дело в голове: раскрыт способ стремительного похудения

Фото: www.globallookpress.com / Tommy Seiter

Японские специалисты из Национального института физиологических наук далеко продвинулись в этом вопросе.

Ожирение — это опасная проблема, которая может привести к ряду негативных последствий. Среди них — сахарный диабет, артериальная гипертензия, бронхиальная астма, больные суставы.

Это снижает качество жизни, уменьшает уровень энергии и повышает возможность возникновения депрессии. Ученые по всему миру ищут способы, как добиться поддержания веса в оптимальных параметрах.

Так, японские специалисты из Национального института физиологических наук страны далеко продвинулись в этом вопросе. Результаты их исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Ученые нашли в мозгу нейроны, которые выделяют белок SF1. Этот фермент снижает воспаление в белой подкожной жировой ткани.

Нейроны, вырабатывающие SF1, находятся в гипоталамусе — это небольшая область в промежуточном мозге. Она отвечает за метаболизм и чувство насыщения.

Эксперты провели на лабораторных мышах эксперименты и выяснили, что грызуны без нейронов, которые выделяют SF1, значительно в большей мере прибавляют в весе. Причем не важно, на какой диете находятся животные.

При этом их вес рос не только при потреблении жирной пищи — грызунам не помогал даже умеренный рацион. Ученые считают, если привести эти нейроны в действие, то получится разработать новые способы лечения ожирения и вытекающих из этого заболеваний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в каких случаях липосакция бессильна и как тогда убирать лишние килограммы.