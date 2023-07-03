Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Что случилось с 90-летним артистом?
Народный артист России, советский кинорежиссер и сценарист Александр Митта госпитализирован в городскую больницу имени Боткина в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По предварительной информации, 90-летнему режиссеру понадобилась помощь врачей из-за внезапного частичного паралича, но точная причина госпитализации пока не сообщается. Сейчас за Александром Наумовичем наблюдают врачи.
В то же время сын известного культурного деятеля — Евгений — в беседе со СМИ опровергает данные новости. По его словам, отцу не становилось плохо. Однако, предположительно, скорую помощь вызвал именно сын.
В 2022 году Александр Митта потерял жену, с которой прожил более полувека. А в марте 2023 года режиссер пережил коронавирусную инфекцию.
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