Поднялись все как один: на Грушинском фестивале хором спели песню о победе

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Барду-военнослужащему подпевала вся Мастрюковская поляна.

На гала-концерте Грушинского фестиваля, прошедшего 2 июля в Самарской области, все зрители поднялись, когда один из бардов запел песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». Видео с праздника авторской песни появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По традиции, которой уже несколько десятилетий, барды выступают на знаменитой сцене в виде гитары, а зрители располагаются на склоне горы, слушают и подпевают исполнителям. В этом году одна из песен буквально подняла с мест зрителей, никто на Мастрюковской поляне не остался сидеть. При первых же звуках легендарной песни Окуджавы люди встали и начали подпевать военнослужащему на сцене знакомые всем слова.

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