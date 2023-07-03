Захарова: Зеленский раскрыл свою свою нацистскую сущность в словах о Крыме

Фото: Кадр из к/ф «Ржевский против Наполеона», реж. Марюс Вайсберг, 2012 г.

Киевский режим начал ценить Крым, когда потерял его. Почему нельзя было обеспечить достойную жизнь крымчанам ранее?

Президент Украины Владимир Зеленский показал свое настоящее лицо и разоблачил свою нацистскую сущность высказываниями о Крыме. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в новой публикации в своем Telegram-канале.

Глава Незалежной в недавнем интервью заявил, что Киев не представляет Украины без Крымского полуострова. По словам украинского президента, конфликт с Москвой будет продолжаться, пока Крым остается в составе РФ.

Захарова обратила внимание — почему-то ранее Зеленский прекрасно представлял себе Крым без воды. А сейчас видит полуостров без его населения — крымчан.

«Нацистская сущность киевского наполеончика», — прокомментировала она.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал рациональными слова бывшего лидера США Барака Обамы о желании Крыма воссоединиться с РФ.