Это не просто сигналы: что стоит за странными жестами посла США Линн Трейси в сторону Кремля

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; Антон Бредихин / личный архив; 5-tv.ru

Дипломата заподозрили в отправке «тайных знаков» российскому руководству.

Странные манипуляции с листком бумаги, которые посол США в России Линн Трейси совершала с балкона резиденции главы британской дипмиссии, вряд ли можно расценивать как тайные сигналы Кремлю. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

«Передать какую-то тайную информацию вряд ли могла госпожа посол. Здесь, скорее всего, какой-то вброс со стороны американского посольства. Если бы что-то хотели донести Кремлю, то донесли бы по каким-то другим каналам, а не с листочком в руках, стоя на балконе», — сказал специалист.

Американский дипломат во время визита в резиденцию главы британской дипмиссии на Софийской набережной отметилась странным поведением. Она вышла на балкон с листком бумаги в руках, а затем стала направлять его в сторону расположенного напротив Кремля. Странные жесты дипломата увидел и успел сфотографировать один из жителей Москвы.

Трейси официально приступила к работе в России в январе 2023 года. До нее американскую дипмиссию в Москве возглавлял Джон Салливан, покинувший пост и завершивший карьеру по семейным обстоятельствам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с Линн Трейси.