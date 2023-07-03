Найти первоисточник: как победить свою метеочувствительность

Нутрициолог Лангауэр: для борьбы с метеочувствительностью следует решить проблемы со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

Что делать с недугом, от которого страдают до 40% населения?

Погодные условия могут существенно влиять на наше здоровье и самочувствие. Особое внимание следует обратить на такое явление, как метеочувствительность.

Это состояние, при котором организм реагирует на изменения погоды. Исследования показывают, что примерно 35-40% всего населения планеты чувствительны к погодным изменениям.

Почему погода влияет на наше состояние

Погода может влиять на самочувствие людей через нервные рецепторы, которые реагируют на любые изменения в погодных условиях. Они передают сигналы нашим органам и системам, которые могут из-за этого войти в состояние стресса, передает издание URA.RU.

Признаки метеочувствительности

Метеочувствительность может проявляться в различных формах, включая:

• Ревматические симптомы: усталость, общая слабость, быстрая утомляемость, различные воспалительные реакции и боли;

• Церебральные симптомы: раздражительность, общее возбуждение, головные боли, нарушения сна и дыхательные расстройства;

• Вегетососудистые симптомы: колебания артериального давления и вегетативные нарушения;

• Кардиореспираторные симптомы: кашель, увеличенная частота дыхания, ускоренное сердцебиение;

• Диспепсические симптомы: дискомфорт в желудке, кишечнике или под правыми ребрами, тошнота, отсутствие аппетита, нарушения стула;

• Иммунологические симптомы: нарушение иммунной защиты, склонность к простудным и грибковым заболеваниям;

• Кожно-аллергические симптомы: сыпи, зуд и другие реакции;

• Геморрагические симптомы: кровотечение, приливы крови к голове, кровотечение из носа, повышенное кровенаполнение слизистой глаза, изменения в формуле крови.

Стратегия борьбы с метеочувствительностью

Превентивный нутрициолог, специалист по немедикаментозному восстановлению Иоланта Лангауэр рассказала, что способы борьбы с метеочувствительностью могут быть разными. При головной боли помогут таблетки, но принимать их нужно при первых симптомах, чтобы лекарства дали нужный эффект.

В случае возникновения тревожности могут помочь анксиолитики. Также положительный эффект оказывают различные виды массажа и регулярная физическая активность.

Специалист отметила, что для качественного лечения нужно найти первоисточник проблемы со здоровьем. Поводами могут стать стресс на работе или плохие отношения в семье.

Из-за этих факторов развивается невроз, который обостряется при изменении погоды. Также на общее самочувствие влияет малоактивный образ жизни.

Эксперт добавила, что если не гулять на свежем воздухе и не заниматься спортом, то никакие лекарства не помогут. Лангауэр рекомендует отказаться от вредных привычек и не оставлять хронические заболевания без внимания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как метеозависимость на самом деле влияет на людей.