Видео быстро удалили: на Филиппинах оконфузились с рекламным роликом для туристов

На Филиппинах опубликовали ролик для туристов с кадрами из других стран

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Чиновники надеются, что путешественники все-таки приедут в их страну, а не в показанные государства.

Масштабная акция «Любите Филиппины» сработала не так, как планировалась. Рекламное агентство запустило кампанию для привлечения туристов — в сети завирусился видеоролик с живописными пейзажами островов.

Вот только зрители обнаружили там кадры, снятые в других странах. В частности, достопримечательности Бразилии, Индонезии, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Видео быстро удалили, а агентство признало ошибку. Сейчас делом занимается департамент туризма страны, а чиновники надеются, что путешественники все-таки приедут на Филиппины, а не в показанные страны.