Навстречу балансу: Россия добровольно сократит поставки нефти в августе

19 0

Новак: Россия добровольно сократит поставки нефти в августе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Такая мера усилит обеспечение баланса на мировом рынке, уверен Александр Новак.

В августе Россия добровольно сократит поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки посредством уменьшения экспорта на обозначенную величину.

Вице-премьер России Александр Новак пояснил, что такая мера усилит обеспечение баланса на мировом рынке.

Новости партнеров

Новости СМИ2