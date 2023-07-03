Навстречу балансу: Россия добровольно сократит поставки нефти в августе
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Новак: Россия добровольно сократит поставки нефти в августе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Такая мера усилит обеспечение баланса на мировом рынке, уверен Александр Новак.
В августе Россия добровольно сократит поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки посредством уменьшения экспорта на обозначенную величину.
Вице-премьер России Александр Новак пояснил, что такая мера усилит обеспечение баланса на мировом рынке.