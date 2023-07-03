С одного выстрела: боевики ВСУ спаслись бегством из горящей бронемашины

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ВС РФ одним выстрелом уничтожили бронемашину ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация
Тема:
Украинское контрнаступление

Поразить цель помогло взаимодействие оператора БПЛА и расчета артиллерийского орудия.

С одного выстрела уничтожена бронемашина ВСУ — кадры боевой работы из зоны СВО опубликовало подразделение ВДВ. Поразить цель помогло взаимодействие оператора беспилотника и расчета артиллерийского орудия.

Точный удар вывел бронетехнику противника из строя. Экипажу пришлось спасаться бегством из горящей машины.

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