Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер»

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Глава Минобороны РФ впервые упомянул события 23–25 июня на тематическом селекторном совещании.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер». На тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ он заявил, что события никак не повлияли на ход специальной военной операции на Украине.

«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск», — отметил Шойгу.

Он также поблагодарил личный состав за мужество и добросовестную службу.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Президент Владимир Путин позже заявил, что военные и силовики, которые встали на пути мятежников, фактически не допустили гражданской войны. А в память о погибших летчиках президент объявил минуту молчания во время выступления на Соборной площади Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.