Адвокаты пилота сгоревшего при жесткой посадке SSJ-100 обжаловали его приговор

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Евдокимов управлял воздушным судном, на борту которого погиб 41 человек.

Сторона защиты пилота Дениса Евдокимова, управлявшего сгоревшем при жесткой посадке самолетом Sukhoi Superjet 100, обжаловала вынесенный ему приговор. Об этом в пресс-службе Химкинского городского суда сообщили 5-tv.ru.

«Апелляционная жалоба поступила»,— рассказали в инстанции.

Суд вынес Евдокимову обвинительный приговор 20 июня. В качестве меры пресечения ему было избрано заключение за решетку сроком на шесть лет. Инстанция также прияла решение взыскать с него три миллиона рублей в пользу двух пострадавших при жесткой посадке.

Самолет SSJ-100 был вынужден совершить аварийную посадку в Шереметьево 5 мая 2019 года. Пассажирское судно вылетело из Москвы в Мурманск, однако пилот развернул его. В загоревшемся самолете погиб 41 человек, среди них — только один член экипажа, остальные — пассажиры. Еще десять человек получили травмы разной степени тяжести. Всего на борту было 78 человек.

Пилот свою вину признавать отказался. Адвокаты посчитали приговор необъективным. По мнению стороны защиты, суд не рассмотрел все возможные версии авиакатастрофы.

Ранее 5-tv.ru писал, что воздушный шар с пассажирами упал в Махачкале.