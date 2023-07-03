Внук Роберта Де Ниро внезапно умер в возрасте 19 лет

Внук Роберта Де Ниро умер в возрасте 19 лет

Фото: Instagram* / drenadeniro

Об утрате сообщила приемная дочь знаменитого артиста.

В семье актера Роберта Де Ниро случилось несчастье — внук артиста Леандро Де Ниро Родригез скончался, не дожив до 20 лет. Об этом сообщила убитая горем мать покойного Дрена Де Ниро в социальных сетях.

«Я не знаю, как жить без тебя. <…> Мне так жаль, мой малыш», — написала она в личном блоге.

Женщина отметила, что Леандро был любим, его ценили многие. Причины и обстоятельства смерти молодого человека она раскрывать не стала.

Дрена — приемная дочь звезды фильма «Таксист». Де Ниро женился на ее матери Дайан Эббот и удочерил ее, дав свою фамилию.

Своего настоящего отца она никогда не видела. Леандро был единственным сыном 55-летней женщины.

Дрена Де Ниро знакома зрителю благодаря участию в фильмах со своим приемным отцом. Они снимались в картинах «Плутовство», «Большие надежды», а также «Последнее дело Ламарки».

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда бодибилдинга из Германии Джо Линднер умер на 31-м году жизни.

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