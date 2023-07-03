Лукашенко возложил цветы у «Кургана Славы» в День независимости Белоруссии

Фото, видео: president.gov.by; 5-tv.ru

Глава Республики, произнося речь, напомнил, как важно знать и чтить историю своего народа, доносить истину до каждого человека.

Сегодня, 3 июля, в Белоруссии отмечают День независимости. В связи с этим событием президент Республики Александр Лукашенко возложил цветы у «Кургана Славы» и произнес речь, в которой напомнил народу о важности знания истории, сохранения ее достоверности.

«Для меня большое счастье видеть, что этот праздник разделяет с нами молодежь из России, Армении, Кыргызстана — наши гости, участники проекта „Поезд памяти“. Со временем поезд обязательно соберет всех наследников народов-победителей. Со всех республик Советского Союза. Я в этом абсолютно убежден. Ведь у нас одна память о той войне, одна победа и одна правда!» — подчеркнул Лукашенко.

Свои поздравления с Днем независимости Белоруссии Александру Лукашенко направил президент России Владимир Путин. Он от всей души пожелал коллеге успехов и здоровья, а белорусскому народу, который назвал братским, — счастья и процветания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Александр Лукашенко назвал поляков «расходным материалом» для Запада.