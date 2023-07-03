Большие проблемы: сможет ли Дроздов вернуться к нормальной жизни после переломов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Андрей Кордахин личный архив; 5-tv.ru

Знаменитый ученый и телеведущий даже спустя полгода после травмы страдает от ее последствий. Реально ли это исправить?

Вернуться к привычной жизни после серьезной травмы телеведущему Николаю Дроздову поможет качественная реабилитация. Об этом 5-tv.ru заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

В начале года ученый, которому недавно исполнилось 86 лет, попал в реанимацию из-за перелома восьми ребер. Спустя полгода он признался, что не может полноценно разговаривать, так как одно ребро пробило ему легкое.

При этом дышать полной грудью популяризатор науки тоже не может. Кондрахин отметил, что перелом ребер, тем более в таком большом количестве, не может пройти бесследно.

Такие травмы грозят большими проблемами: дышать человеку становится тяжело и больно. Но шанс на полное восстановление у телеведущего есть, убежден специалист.

«Образование костной мозоли, когда заживают ребра или другой перелом, требует для организма много времени и сил. Если человек в тяжелом состоянии, то есть у него травма, которая мешает ему нормально дышать, его нужно реабилитировать. Чем человек старше, тем сложнее период реабилитации», — объяснил врач.

Лучше всего в этом поможет дыхательная гимнастика, которой Дроздов, к слову, и занимается. Знаменитость уже начал осваивать комплекс специальных упражнений и выполнять их по мере возможности.

«В прежнее состояние он вернется, безусловно. Если у него какой-то дефект с костным образованием, у него могут сохраняться боль и неприятные ощущения при дыхании. Но при хорошей реабилитации все можно без проблем исправить», — подчеркнул Кондрахин.

Дроздов сломал ребра в результате неудачного падения — он возвращался домой из МГУ и поскользнулся, выходя из машины. Сразу к врачам зоолог обращаться не стал, поехав в больницу лишь спустя пару дней, когда боль стала нестерпимой.

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