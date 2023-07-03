VK и «Таврида. АРТ» представили образовательную программу по личному бренду

Фото: vk.com

Для профессионального роста важно умение правильно позиционировать себя и свои достижения. Сегодня каждый имеет возможность получить знания для создания имиджа и продвижения своих услуг.

Платформа VK Education в партнерстве со Skillbox, а также проектом арт-кластера «Таврида» академией творческих индустрий «Меганом» открывают набор на новую образовательную программу по созданию и развитию личного бренда 24 июля. Курс будет полностью бесплатным, а все желающие смогут подать заявки до 19 июля. Поторопится стоит — количество мест ограничено.

Проект создан с целью помощи начинающим авторам, блогерам, дизайнерам и другим представителям творческих профессий. Обучение будет проходить в онлайн-формате и продлится три недели. Лекции будут организованы и пройдут на платформах, в частности в социальной сети «ВКонтакте».

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова рассказала, что платформа стремится активно взаимодействовать с молодым поколением, развивает обучающие курсы, чтобы его представители могли прокачивать свои знания и умения.

«Образовательные проекты VK Education охватывают актуальные направления — IT и digital-сферы», — прокомментировала она.

Степанова отметила, что согласно проведенным опросам, респонденты в 80% случаев считают развитие личного бренда и создание блога необходимостью в процессе самореализации. Еще более половины опрощенных изъявили желание получить знания, который помогли бы научиться взаимодействовать с контентом для продвижения.

Менеджер по развитию бизнеса Skillbox и куратор проекта Анна Глоба добавила, что сегодня умение правильно позиционировать себя в сети может помочь любому специалисту в любой области. По ее словам программа, поможет создать имидж и раскрыться, в том числе для повышения чека — как при работе в штате, так и на фрилансе.

В процессе обучения будут выбраны три лучших слушателя, которые получат дополнительные привилегии от «Вконтакте» и Skillbox — промоподдержку проектов и еще одно бесплатное обучение в сфере SMM. Кроме того куратор предоставит возможность им лично проконсультироваться с экспертами. Все участники после прохождения курса получат сертификаты.

Кроме того, образовательная программа по развитию личного блога в будущем планирует выйти за пределы онлайн-формата. Старт очного курса запланирован на сентябрь.

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