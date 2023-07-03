«Откуда грудь?» — Бузова показала внезапно выросшие формы
Ольга Бузова показала увеличившуюся рудь в купальнике
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Артистка завершила июнь откровенной фотосессией в купальнике.
Телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз произвела фурор среди поклонников. Знаменитость, которая часто попадает под раздачу подписчиков, на этот раз не перестает получать комплименты.
По вкусу фолловерам пришлись светлые кудри звезды и аппетитные формы. Первым делом фанаты обратили внимание на грудь звезды — если раньше теледива не могла похвастаться этой частью тела, то теперь Ольга пополнила ряды пышногрудых красавец. По крайней мере, такое впечатление производят ее последние фото в купальнике, сделанные во время съемок одного из телепроектов.
«Откуда грудь взялась?»;
«Оля стала очень женственна»;
«Олечка в самом соку и расцвете»;
«Откуда грудь вошла в кадр?» — пишут подписчики.
Обсуждая яркие кадры, фолловеры, как всегда, выдвинули свои версии преображения звезды. Одни подумали, что артистка наконец-то в положении, другие объяснили это набором лишних кило, а третьи — фотошопом. Сама певица комментировать метаморфозы никак не стала, лишь пояснив, что показывает первые июньские фото в купальнике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова не примет обратно ушедших от нее партнеров.