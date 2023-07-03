ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; ЦОС ФСБ

По заданию украинских спецслужб, завербованный россиянин должен был взорвать автомобиль главы региона.

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступление организовано через украинские спецслужбы.

Россиянина, который был завербован, удалось задержать. Он планировал взорвать машину Сергея Аксенова и подготовил для этого взрывчатку. Злоумышленника поймали прямо на пути к тайнику, в котором хранились его самодельные атрибуты. Мужчина дал признательные показания.

«Получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь, ждал дальнейших указаний, ждал, когда озвучат адрес, где находится автомобиль», — рассказал подозреваемый.

Мужчина был завербован украинскими спецслужбами в декабре 2022 года. Его обучили разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за покушение на совершение террористического акта и незаконный сбыт взрывных устройств.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности того, как ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области.