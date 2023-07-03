Президент Казахстана Токаев назначил нового посла в России

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Предыдущий посол снят с должности 16 июня. Кто занял его место?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла в России. Как сообщили в пресс-службе президента, новым указом на эту должность назначен Даурен Абаев. Ранее он работал заместителем генсека СНГ.

«Указом Главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении ведомства в Telegram-канале.

Известно, что 44-летний Даурен Абаев обучался в трех высших учебных заведениях, работал в МИД Казахстана, в посольствах Казахстана в Азербайджане и Нидерландах, где, к слову, находился один из его вузов.

С 2007 года начал работать в администрации президента, когда им еще был Нурсултан Назарбаев. Занимал должности пресс-секретаря, советника, министра информации и министра культуры и спорта.

Ранее должность посла Казахстана в России занимал Ермек Кошербаев. С 16 июня президент республики снял его с этого поста и назначил главой администрации Восточно-Казахстанской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза из-за ситуации в России.