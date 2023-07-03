Двое детей сбежали из летнего лагеря под Новосибирском

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Региональный МЧС проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Двое детей сбежали из летнего оздоровительного лагеря под Новосибирском. Об этом сообщает Ngs.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативным розыскным мероприятиям», — заявил в ходе оперативного совещания глава управления Виктор Орлов.

Известно, что дети покинули учреждение среди ночи и ушли в неизвестном направлении. Информации о причинах пока не сообщается.