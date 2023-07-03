Что-то хотела передать: посла США в РФ заметили подающей знаки Кремлю

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Американский политик, находясь в доме посла Великобритании, то и дело вытягивала руки с листом бумаги, на котором был текст. Неужели на нем было тайное послание?

Посол США в России Линн Трейси во время визита в дом посла Великобритании, странно себя вела. Выйдя на балкон, она держала в руках листок бумаги с текстом и постоянно направляла его в сторону Кремля, который находится напротив Кремля. Поведение заприметил один из жителей Москвы, который успел все сфотографировать. Кадры опубликовало агентство РИА Новости.

Житель столицы рассказал, что ситуация произошла в минувший четверг. Он тогда проезжал по Кремлевской набережной. А так как он активно в последнее время стал интересоваться международной политикой, то знает, кто занимает пост посла США. Поэтому сразу узнал в рыжеволосой женщине американского политика.

«На другом берегу в резиденции посла Великобритании проходил прием. На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины», — рассказал мужчина агентству.

Что именно пыталась сделать Трейси, мужчина так до конца и не понял и действительно ли она пыталась подать какой-то сигнал Кремлю. Увидеть точно надпись на листке бумаги из-за дальности расстояния не удалось. Со стороны Кремля никаких ответных сигналов не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие сигналы США подавали по поводу непричастности к попытке мятежа в РФ.