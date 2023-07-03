В Крыму прошла традиционная дегустация легендарного завода «Массандра»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xie Hao; 5-tv.ru

Уже более 70 лет сюда съезжаются десятки сомелье и любителей напитка со всей страны.

Не одна тысяча рублей наличными и с карт в эти дни будет потрачена в Крыму — на полуострове прошла традиционная дегустация вин легендарного завода «Массандра». Традиции уже больше 70 лет. Первые такие мероприятия прошли еще в 50-е. Теперь же на них съезжаются десятки сомелье и любителей напитка со всей страны. Отправилась туда и Мери Бадунц.

Покрытые многолетней пылью, винтажные бутылки, бережно открывают и готовят к подаче на стол. Некоторые из них не видели света больше полувека.

В этом году дегустация посвящена мускатам. Более 20-ти наименований. Самое возрастное — «Мускат розовый Алупка» 1938 года. Это получается 85 лет.

И этот образец произвел настоящий фурор. Во время войны коллекцию эвакуировали в бочках, а после Победы разлили по бутылкам. И вот теперь у ведущих виноделов России есть уникальная возможность прикоснуться к истории.

«Пробуя эти вина, виноделы видят перед собой эталон и соответственно вся их творческая и профессиональная деятельность позволяет как можно ближе приблизиться к этим эталонам», — говорит генеральный директор АО ПАО «Массандра» Алексей Пугачев.

Вина дегустируют тройками. От менее сахаристых, к сладким. От молодых к более возвратным. Каждый экземпляр — словно произведение искусства. Все данные профессионалы вносят в специальный лист, который потом попадет в архив предприятия и будет важным документом винной летописи. Но, прежде нужно правильно ознакомиться с вином.

«Нужно обязательно в широкой части бокала привести вино в движение. Оно должно соединиться с кислородом и раскрыть свой букет. Представляете сколько времени оно ждало встречи с нами. Оно должно раскрыться, должно представить в самом лучшем виде», — поясняет главный эксперт по коллекционным винам АО ПАО «Массандра» Елена Батрак.

Традиция дегустировать коллекционные вина в середине лета — зародилась еще в 50-е годы. Ее придумал Александр Егоров — знаменитый ученик основателя завода.

«Даже не могу передать словами. Это намного выше, ярче, круче, потому что тебя еще не было, а вино уже жило. Оно развивалось во времени, оно приобретало особенности и тонкости в букете. 1938 год — год рождения моей мамы. Поэтому это особенно трепетно. Эти вина сложные», — признается главный технолог ООО «Инкерманский завод марочных вин» Людмила Герасименко.

До последнего список дегустируемых вин держали в секрете. Еще одной неожиданностью стало открытие лимитированной коллекции муската 1944 года. Это вино создавало поколение победителей. После войны виноградников было так мало, что собирали вручную не по грозди, а по ягодкам.

Завершают дегустацию вином «Победы» — «Мускат белый ликерный 1944 года». Создавали с первого урожая послевоенных лет. Выпускали всего один раз. Действительно, одно из самых уникальных вин прошлого века. Больше в производстве не было. Попробовать можно только здесь.

Коллекция «Массандры» — одна из самых больших в мире. Бутылки хранятся в подвалах, построенных еще Львом Голицыном. Самая охраняемая и уникальная часть «Массандры» — подвалы с коллекционными винами. Здесь выдерживаются более миллиона бутылок вин урожая каждого года. Энотека занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Все, что здесь есть, представляет особую ценность — собирали столетиями.

Каждые 15 лет, вот такую бутылку вскрывают для того, чтобы проверить ее самочувствие и заменить рассохшуюся пробку. Но, главное условие обеспечивающее покой и сохранность вина.

«Массандра» — это вкус Крыма. По-настоящему вкус Крыма, поэтому те традиции, которые были заложены Егоровым, Голициным, они здесь полностью воплощаются. Это наше будущее», — уверена генеральный директор АО «ЗВШ «Новый свет» Татьяна Максимова.

Сохраняя традиции и учитывая современные тенденции. «Массандра» — держит марку и постоянно развивается. Начиная с 2014 года количество виноградников увеличилось в несколько раз. Только в этом году предприятие заложило около 250 гектаров.

«Мы сейчас активно переоснащаем нашу производственную базу завода по переработке винограда. Активно закупаем новое современное оборудование. В этом году мы планируем переоснастить пять заводов первичного виноделия, что позволит увеличить их производительность», — говорит главный винодел АО ПАО «Массандра» Александр Якименко.

Крымское лето невозможно представить без знаменитых вин полуострова. И тут продукт местности на любой вкус. Севастопольский завод «Инкерман» самое посещаемое место у туристов. «Новосветовское» шампанское под Судаком для тех, кто хочет запомнить праздник лета навсегда. На предприятиях экскурсии проводят каждый день. Можно продегустировать, увидеть производство и обязательно сделать фото на фоне бескрайних виноградников. В таком количестве их не увидишь нигде.