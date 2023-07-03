Еще шесть стран: карты «Мир» продолжат экспансию в 2023 году

Карты «Мир» заработают еще в шести странах до конца года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

А на Кубе, где появилась возможность снимать наличные с российских карт, их можно будет использовать и для оплаты.

До конца года карты «Мир» начнут принимать еще в шести странах. А на Кубе, где появилась возможность снимать наличные с российских карт, их можно будет использовать и для оплаты. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

Говоря о России, она отметила, что доля безналичных операций в рознице превысила 80 процентов, и все большее значение приобретают новые способы оплаты, например, по QR-коду.

«Только за прошлый год эти платежи росли очень динамично: по количеству они увеличились в 27 раз, а по объему — в 12», — сказала она.

Среди способов оплаты, набирающих все большую популярность — стикеры, которые приклеивают к телефонам. В Центробанке не видят в этом рисков: информация в таком случае зашифрована не менее тщательно, чем при использовании карт. А участники рынка обещают представить новые инструменты в дополнение к платежным стикерам, кольцам и браслетам.