Не только в теории? Почему комары из Финляндии опасны для жителей Ленобласти

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Укусы могут привести к лихорадке и головным болям. Что еще может оказаться фатальным?

Ну а сейчас новость, от которой станет не по себе жителям приграничных районов Ленинградской области. В соседней Финляндии обнаружили переносчиков редкого вируса Западного Нила.

В теории укусы таких комаров могут привести к лихорадке и жутким головным болям. На практике же — серьезных случаев заражения пока не выявлено.

Да и в самом Петербурге есть такие комары и мошки, что редким гостям из Африки могут фору дать. О них и видах борьбы с насекомыми — корреспондент «Известий» Камила Байчибаева.