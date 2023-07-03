Опасно для здоровья: две тысячи точек с поддельным молоком выявили в России

Две тысячи точек с поддельным молоком выявили в России

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС;5-tv.ru

В большинстве случаев это маленькие магазины, где игнорируется обязательная маркировка.

Генпрокуратуру просят призвать к ответу продавцов поддельного молока — общественники выявили две тысячи торговых точек с фальсификатом в разных регионах.

В большинстве случаев это маленькие магазины, где игнорируется обязательная маркировка. Речь может идти о каналах сбыта нелегальной продукции, опасной для здоровья.

Те же претензии — к воде. Как и молоко, ее разрешено продавать только с маркировкой, которая позволяет проследить весь путь от производства, до покупателя.