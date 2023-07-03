Непроходимые озера: мощная стихия обрушилась на улицы Санкт-Петербурга

Дожди привели к подтоплениям на улицах Санкт-Петербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Сильные дожди заставили общественный транспорт поменять маршруты.

Водная стихия обрушилась на Санкт-Петербург — сильные дожди заставили общественный транспорт поменять маршруты. Из люков забили фонтаны, а в некоторых местах образовались непроходимые озера.

На севере города троллейбусы встали не только из-за ливней. Когда коммунальщики стали откачивать воду, выяснилось, что вдобавок ко всему прорвало трубу.

При этом в Иркутской области гроза оставила без света полторы тысячи жителей. Поваленные ветром ветки оборвали линии электропередачи. Дачники, вероятно, не досчитаются урожая — огороды сильно побило градом.

Более того, дворец культуры в Челябинске остался без крыши — кровлю сорвали мощные порывы. В регионе действует штормовое предупреждение о сильных дождях с грозами и шквалистом ветре.

Примерно такой же прогноз для жителей столицы — водителям в Москве рекомендовано держать дистанцию и не совершать резких маневров. В ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды — обещают грозу и ливни.