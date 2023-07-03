На дальних подступах: ВДВ отразили попытку контрнаступления в зоне спецоперации
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ВДВ отразили попытку контрнаступления в зоне спецоперации
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Атака производилась одновременно с двух сторон.
Спецназ ВДВ отразил попытку так называемого украинского контрнаступления на артемовском направлении спецоперации. Наши военные не допустили прорыва противника в городскую черту и уничтожили технику ВСУ еще на дальних подступах, а также обследовали множество заброшенных зданий.
Атака производилась одновременно с двух сторон: пока спецназовцы уничтожали противника из стрелкового оружия, средства оптической разведки передали координаты подразделений ВСУ на пункт управления тяжелым вооружением и авиацией.
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