На дальних подступах: ВДВ отразили попытку контрнаступления в зоне спецоперации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Атака производилась одновременно с двух сторон.

Спецназ ВДВ отразил попытку так называемого украинского контрнаступления на артемовском направлении спецоперации. Наши военные не допустили прорыва противника в городскую черту и уничтожили технику ВСУ еще на дальних подступах, а также обследовали множество заброшенных зданий.

Атака производилась одновременно с двух сторон: пока спецназовцы уничтожали противника из стрелкового оружия, средства оптической разведки передали координаты подразделений ВСУ на пункт управления тяжелым вооружением и авиацией.