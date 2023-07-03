Движение вниз: в Петербурге машина слетела с эстакады

Автомобиль упал с эстакады на кольцевой в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

По счастливой случайности никто из других участников движения не пострадал.

В Петербурге на кольцевой дороге машина упала с эстакады. Водитель отечественной легковушки не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего автомобиль рухнул вниз.

Приземлился он на отбойник, а не на проезжую часть — поэтому другие авто не пострадали. Водителя госпитализировали.