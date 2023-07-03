В Челябинске после столкновения с фурой перевернулась маршрутка с пассажирами

Фото, видео: Thomas Lenger / ТАСС; 5-tv.ru

Есть пострадавшие.

Еще одна крупная авария — на этот раз на Урале в Челябинске — многотонная фура протаранила микроавтобус. От удара машину отбросило на обочину, она врезалась в столб и перевернулась на крышу. В результате пострадали 9 пассажиров.

«Мы ехали прямо, а фура стала поворачивать вот сюда, то ли он нас не видел. Он въехал и протаранил, прям и перевернуло», — поделился один из очевидцев.

Шестерых пострадавших госпитализировали. В микроавтобусе ехали сотрудники местного предприятия, вместе с семьями они возвращались домой с базы отдыха.