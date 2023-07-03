🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: наступило полнолуние. Эти лунные сутки полны искушений, обмана, иллюзий и грехов. Влияние планеты настолько сильно, что активизируется внутренний искуситель.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июля. Полнолуние во всем его проявлении — все положительное и отрицательное в человеке многократно усиливается. Большая опасность стать внушаемым и податливым вредным влияниям, потому что контроль за собой ослаблен, а инстинкты проявляются в полной мере.

♈ Овны

Судьбоносные врата изменений наконец откроются перед вами, Овны. Но не бойтесь перемен, вы всегда можете положиться на членов своей семьи, они будут рядом, чтобы протянуть вам руку помощи. Если вам кажется, что раны от воспоминаний еще не зажили, и вы не готовы открыть сердце новому — это не так. Да, избавление от прошлого — это болезненный процесс, но чем скорее вы его завершите, тем скорее жизнь сделает новые приятные подарки.

Космический совет: взгляните всем страхам в лицо.

♉ Тельцы

Если вы попали в тупиковую ситуацию, то, скорее всего, она дана для того, чтобы вас чему-то научить, Тельцы. Вместо того, чтобы цепляться к резким словам окружающих и обижаться на мелкие неприятности, попробуйте немного покопаться в самих себе. Пусть люди говорят, что хотят, вы не должны воспринимать близко к сердцу чужие слова или следовать непрошенным советам.

Космический совет: трудно — не значит невозможно.

♊ Близнецы

Сегодня по-настоящему волшебный день. Вне зависимости от того, какое решение вы примете, судьба наградит вас, Близнецы. Если вы чувствуете, что вашим интересам угрожает что-то извне, попросите своих друзей и родных о помощи. Действуйте с холодной головой, чтобы не совершить ненужные ошибки.

Космический совет: поверьте в себя и свои силы.

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♋ Раки

Что если, вы сами вершите свою судьбу, Раки? Не всегда нужно владеть всеми фактами, иногда правильнее следовать зову своего сердца. У вас замечательно развита интуиция, и именно она поможет вам открыть двери новым возможностям. Сейчас ваша задача — сосредоточиться на себе и обратиться к своей мудрости, чтобы позволить себе почувствовать комфорт.

Космический совет: смотрите по сторонам, чтобы исследовать мир.

♌ Львы

Желание отдохнуть и бежать во всю прыть — это две противоречивые эмоции, которые вы сегодня испытаете, Львы. Вам нужно только разделить — от чего именно вы устали и с чем стоит попрощаться, а чему наоборот стоит сказать «да». Прямо сейчас для вас открывается мост в новую жизнь. И даже если вам кажется, что это не то, о чем вы мечтали, не отказывайтесь от новых возможностей, они сделают ваш мир только лучше.

Космический совет: найдите время на отдых для души.

♍ Девы

Не стоит бежать от шумных компаний сегодня, Девы. Иногда нужно брать ответственность в обществе не только за себя, но и за других. Хороший лидер — это тот, кто дает всем остальным людям понять, какие они особенные для социальной группы. Погрузитесь в чувство гармонии и дарите его окружающим, и помните — что посеешь, то и пожнешь.

Космический совет: любовь — вот, что творит настоящее волшебство.

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♎ Весы

Исцеление уже совсем близко, Весы. С чем бы вы не имели дело, помощь придет с разных углов. Если ваши намерения к другим чисты, то жизнь подарит вам множество сюрпризов. Уважая себя, вы также покажете другим людям, что к вам возможно только такое отношение. Не стоит бежать к призрачной цели в виде полного удовлетворения, оно никогда не наступит, лучше быть благодарными тому, что есть у вас сейчас.

Космический совет: отключите эмоции и включите трезвый рассудок.

♏ Скорпионы

Отбросьте все сомнения и тревоги относительно того, правильно ли вы проводите свою жизнь. Вы можете вечно стремиться к победе, но что, если победа на самом деле — поражение? Остановитесь, Скорпионы, и подумайте, чего вы на самом деле хотите и к чему планируете прийти? Жизнь — это ящик с вероятностями, и не всегда мы ставим в приоритет то, что на самом деле для нас важно.

Космический совет: не воспринимайте все так близко к сердцу.

♐ Стрельцы

Все сокровища давно уже в ваших руках, только вы их не замечаете, Стрельцы! Шаг за шагом двигаясь к горшочку с золотом, вы можете потерять целый сундук. Попробуйте научиться многозадачности, вы можете развиваться в личностном плане дальше, но не забывайте и об отдыхе. Ваш творческий потенциал безграничен, помните об этом.

Космический совет: история успеха каждого человека уникальна, и ваша — тоже.

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♑ Козероги

Вы значите для других гораздо больше, чем думаете, Козероги. Ваша способность самостоятельно мыслить и принимать верные решения всегда притягивала к вам людей. Умение отстаивать свои убеждения — это огромный дар, которым владеют не все. Продолжайте смотреть на вещи также, как сейчас, и успех всегда будет идти с вами рука об руку.

Космический совет: позвольте себе быть теми, кто вы есть.

♒ Водолеи

Готовьтесь к ярким и волшебным событиям в жизни. Новые возможности, ресурсы и материальные подарки вот-вот свалятся вам на голову. Но к ним нужно подготовиться, Водолеи, следите за знаками, которые дает судьба, и помните, что вы на правильном пути.

Космический совет: перед вами открывается совершенно новый мир, наслаждайтесь.

♊ Рыбы

Грядут перемены, и сегодня, в полнолуние, вы как никогда сильно будете интуитивно предчувствовать различные события. Вспышки вдохновения и неожиданных идей полностью захватят ваш разум, Рыбы. Обращайте особое внимание на то, чего хочет ваше подсознание, и тогда вы поймаете гармонию с самими собой.

Космический совет: у всего есть причина, даже если вы ее пока не видите.

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