Пять человек погибли в огненном ДТП под Екатеринбургом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Noah Coger; ВКонтакте / Екатеринбург – Серов;165756469; 5-tv.ru

Огонь охватил Hyundai Solaris после его столкновения с Mitsubishi Outlander.

Пять человек погибли в огненном ДТП на 44-м километре трассы Екатеринбург — Серов вечером 2 июля. Как сообщает URA.RU, после столкновения с Mitsubishi Outlander огонь полностью охватил Hyundai Solaris.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Также выясняются личности погибших.

Очевидцы публикуют в сети кадры страшной аварии, на которых видно, что от одного из автомобилей остался лишь остов. Шансов на спасение у водителя и пассажиров практически не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели не менее 25 человек во время возгорания автобуса в Индии.