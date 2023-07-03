Проклятие Ди Каприо: как встреча с актером поломала судьбы девушек

Фото: www.globallookpress.com / DGP

Пока американский красавчик продолжает менять спутниц как перчатки, они в свою очередь все менее охотно соглашаются на интрижку со знаменитостью. Ведь знают будущее бывших.

Пока голливудский актер Леонардо Ди Каприо охмуряет очередную новую пассию, его бывшие мучаются от жизненных неурядиц. А их по разным оценкам не меньше двух десятков. И хорошо, если просто не складывается личная жизнь, ведь у некоторых проблемы после интрижки с Ди Каприо куда серьезнее… Издание Sport24 рассказало о самых жутких последствиях.

Так, в юности знаменитость встречался с американской моделью Бриджет Холл. Они познакомились на вечеринке. Пресса уже готова была чуть ли не поженить их, но однажды девушка назвала секс с актером посредственным. Расставание было неминуемо. С тех пор прошлого не одно десятилетие. Холл сейчас уже 45 лет, однако она ни разу не побывала в браке, детьми также не обзавелась.

Другой спутницей Ди Каприо стала датская модель Хелена Кристенсен. После расставания с актером она встретила актера Нормана Ридуса, родила ему сына, а в 2003 году пара распалась. Сейчас ей 54 года, Но, как и Холл, до сих пор ни разу не была замужем. Мечтала о желании родить еще одного ребенка, но пока это не осуществилось. Кроме них в объятия Ди Каприо попала и американская актриса Бриттани Дэниел. Сейчас ей 47 лет, ей пришлось пережить рак четвертой стадии. Американская же модель Кэти Клири и вовсе оказалась одинока после контакта с актером. Ее муж покончил жизнь самоубийством, не справившись с ревностью к знаменитости.

Бразильской же модели повезло чуть больше, если так вообще можно сказать… Она лишь развелась с мужем. Так же как и немецкая модель Тони Гаррн. Сейчас ей 30 лет, за ее плечами неудавшийся брак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Меган и Гарри не добились успеха в Голливуде.