«Я испугалась»: Боня назвала стоимость планируемой пластической операции

Фото: Instagram* / victoriabonya

Российская телеведущая мечтает быть похожей на Беллу Хадид и Кендалл Дженнер, ради этого ей не жалко никаких денег.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне популярный блогер и модель Виктория Боня, которая на днях сообщила о желании вновь лечь под нож пластического хирурга и изменить форму глаз, озвучила стоимость операции. По ее словам, сумма не может не шокировать.

В социальной сети Боня показала скриншот переписки с клиникой. Доверить свое лицо она решила хирургу с мировым именем — знаменитому Чиа Чи Као. Именно он менял внешность топ-моделям Белле Хадид и Кендалл Дженнер.

«Я долго думала, пугать вас ценой или нет. Все вместе может доходить до 250 тысяч долларов. И то, мне сделали скидку на некоторые вещи», — сообщила звезда.

И это стоимость лишь одной операции. Блогер должна будет оплатить также и проживание в клинике. Всего после операции она должна будет побыть под наблюдением врачей минимум пять суток. Один день в клинике обойдется ей в 2800 долларов. Боня призналась, что даже ее такая сумма ввела в замешательство, но, придя немного в себя, она приняла решение. Однако, какое именно, не стала пока уточнять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в связи с чем Филипп Киркоров так резко увлекся пластическими операциями.

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