Горькая правда: ТОП-7 признаков, что мужчина вас не любит и никогда не любил

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Иногда понять, что ваш избранник потерял пылкость чувств невероятно сложно. Однако психологи считают, что выявить равнодушие партнера можно по определенному поведению.

Многие люди не догадываются, что их вторая половинка больше не питает к ним нежных чувств. Это может произойти по разным причинам, но выход только один — расставание. Потерянных чувств не вернешь. Как же понять, что ваш избранник охладел к вам или, может, вообще никогда не испытывал к вам романтических чувств? Психологи считают, что существует семь очевидных признаков, которые показывают равнодушие мужчины.

Отказывается помочь вам

Любой из нас иногда нуждается в помощи извне, и это нормально — попросить близкого человека встретить вас в аэропорту или, к примеру, забрать вещи из химчистки, если ему по пути. Однако, если ваш партнер злится на любую просьбу, это говорит о том, что вы его раздражаете, и он вас не любит.

Вы проводите мало времени вместе

Избранник не звонит вам, не пишет, не приглашает на свидания или всячески пытается их избежать? К сожалению, это говорит о том, что вы ему не интересны. Он охотнее проведет время со своими друзьями или даже на работе. В общем, он найдет любой повод не встречаться с вами. Психологи советуют не пытаться восстановить отношения или быть навязчивой, это необратимый процесс.

Не хочет вступать в диалог

Если при общении с партнером вы замечете вялость, раздражительность и нежелание развернуто отвечать на ваши вопросы — скорее всего это говорит о том, что мужчина устал от вас и не хочет делиться своей жизнью. Все это означает лишь равнодушие к женщине и отсутствие интереса.

Нет совместных планов

Мужчина категорически не хочет вписывать вас в свою жизнь. Если планирует какие-то крупные события или встречи, то умалчивает о вашем присутствии в них. Иными словами, в его сознании существует он один, а вас он просто не берет в расчет, как что-то недолговечное или ненужное в будущем.

Вы не смеетесь вместе

Если людям хорошо друг с другом и они отлично ладят — их жизнь будет наполнена счастьем и радостью, которая, в том числе проявляется в их совместных шутках. Если он не смеется над вашими шутками — это плохой сигнал. Скорее всего, вы его раздражаете.

Отсутствие секса

Не только отсутствие интимной близости, но и полное равнодушие к ласкам женщины, отвращение к поцелуям и прочее обрывание близких отношений в паре говорит о равнодушии со стороны мужчины. Он больше не ревнует и ему безразлично, с кем и как женщина проводит свое время — значит разлюбил или не любил вовсе.

Повышенная раздражительность

Самый явный признак. Если вы постоянно слышите упреки в свой адрес или даже оскорбления, это означает, что вашему партнеру безразличны ваши эмоции и чувства. Вы откровенно раздражаете его, он видит в вас только «недостатки» и с каждым днем все чаще возникают ссоры, в которых, по его мнению, виноваты вы? Если да — без сожаления собирайте вещи и уходите от такого мужчины, он вас не любит и уже не полюбит никогда.

Что делать?

Если вы поняли, что ваш избранник вас больше не любит или никогда не любил — ни в коем случае не пытайтесь возобновить прежние романтические отношения. Этим вы сделаете только хуже, уверены психологи. Лучше всего признать тот факт, что этот человек не ваш и отпустить его. Мир не сошелся клином на одном мужчине, цените себя и ищите того, кто будет боготворить и страстно любить вас.

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