Черви, грязь и испражнения: как выглядит дом, в котором жила опекунша Далера

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Вероника Наумова перед побегом даже бросила на участке свою собаку, которая за две недели чуть не умерла от голода.

Весь город Екатеринбург потрясен историей громкого убийства шестилетнего мальчика Далера. В причастности к его смерти подозревают женщину, которую он называл своей мамой. Вероника Наумова вину свою отрицает, по ее словам, ребенок утонул в ванной.

Хозяйка дома, который снимала опекунша рассказала об этой семье ряд страшных вещей специально для портала E1.RU. Арендодательницу зовут Вера Ярмолюк, она живет в Москве, поэтому лично ни разу не видела, кто планирует снять дом. Заселиться обвиняемая в убийстве попросила 13 декабря, спустя десять дней после гибели ребенка.

Ярмолюк рассказала, что ей позвонила женщина и заявила, что ей очень понравился дом и что она хотела бы там жить, правда, упомянула, что детей у нее много, но пообещала — места им хватит. Заселиться она готова была уже на следующий день, даже не посмотрев жилплощадь вживую. Вера удивилась такому напору, но тревожные звоночки все же не сработали — она мягко объяснила, что в помещении сейчас живут другие люди, которые точно не ожидают прихода посторонних.

После этого будущая обвиняемая пообещала что-то придумать и перезвонить. И Наумова действительно не обманула — набрала через час и заявила, что дом уже посмотрела, якобы ей удалось представиться органами опеки и проникнуть внутрь путем обмана.

«Выгоняйте этих людей, я прямо завтра буду заезжать», — резко сообщила Наумова.

Вера в ответ сообщила, что завтра в дом может приехать свекровь, которая заключит договор, да и вообще сделает все «по-человечески», ведь очевидно, что с таким наскоком такие серьезные дела не решаются. Но Наумовой такой расклад не подошел, она заявила, что ей надо заехать срочно.

У предыдущих жильцов до расторжения договора оставалось еще две недели, но получилось так, что они съехали уже через три дня. Каким-то образом предполагаемая преступница об этом прознала, тут же позвонила арендодательнице сама и сказала о том, что они с семьей уже сейчас заезжают. Знала она и о том, что предыдущие жильцы оставили ключи в почтовом ящике, поэтому без проблем могла попасть в дом. В завершение разговора Наумова сказала, что семья у них приличная и переживать хозяйке дома не о чем.

«Далее заезжает Вероника с детьми — и происходит ужас. Просто дикий ужас», — поделилась Вера.

Через неделю ее свекровь решила заехать в дом, чтобы посмотреть на новых арендаторов. Никаких проблем с этим визитом не возникло, обстановка в доме была вполне приемлемой, чего не скажешь о следующем, через полтора месяца.

Вся мебель была поломана и выброшена прямо за ограду сада, шторы — утеряны, а посуда — разбита. Дом был практически полностью уничтожен, у этой семьи не было даже лотка для исправления нужды домашних животных, поэтому их огромная собака испражнялась прямо в помещении. Кроме того, некоторые соседи рассказывали, что на участке также жила кошка, которая бесследно исчезла.

Наумова, конечно же, предложила сделать ремонт, причем деньги она каким-то образом умудрялась платить вовремя. Хозяйка дома на тот момент знала о чудовищной обстановке в доме только со слов других людей, поэтому поверила опекунше на слово о том, что все починят и уберут. Также предполагаемая преступница попросила арендодательницу поставить двухъярусную кровать, чтобы у органов опеки не возникло вопросов. Вера согласилась без каких-либо проблем.

Тревожные звоночки продолжались — однажды навестить горе-опекуншу заехал друг Веры. Он рассказал, что в доме творится анархия — окна выбиты, двери выломаны, вонь на весь участок, грязь по всем углам, а сама Наумова нецензурно бранила своих детей. На эти обвинения опекунша ответила следующее — все вранье, просто соседи плохие, клевещут без конца.

Дом был вскоре окончательно разрушен, и Наумова сбежала, даже перестала отвечать на телефонные звонки. Вера попросила соседку зайти и проверить, что там происходит. Ожидаемо — окна и двери нараспашку, снежные сугробы превратились в мусорные, собака брошена. Бедный пес прожил без еды целых две недели. Но самое странное — пакет с продуктами обвиняемая все-таки оставила на столе (так, что до него не могла добраться собака) — с рыбой, мясом и фруктами. Кухню, разумеется, заполнили черви.

В итоге хозяйка кое-как дозвонилась до арендатора, но та стала ее убеждать в том, что они просто уехали в гости. Очередное вранье. Разруху никто не компенсировал, также из дома пропал детский самокат и новый белоснежный ковер. Единственное, о чем удалось договориться двум женщинам, что бедную собаку они заберут.

«Господи, а история с Далером… Я настаиваю, настаиваю, чтобы ей дали за него высшую меру наказания!» — слезно попросила Вера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал женщину, которую обвиняют в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.