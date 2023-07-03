Ода сыру: ученые открыли новый способ восстановления психики после стресса

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Исследование показало снижение тревожности и повышение концентрации дофамина.

Восстановиться после сильнейшего стресса поможет сыр. К такому выводу пришли российские ученые из Челябинского государственного университета, Уральского федерального университета и Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

«ПТСР — это тяжелое психическое расстройство, которое развивается у людей после того, как они пережили опасное для жизни событие. Проблема профилактики и лечения ПТСР является одной из наиболее злободневных задач не только для медицины, но и для цивилизации в целом», — заявила в интервью ТАСС декан факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Ольга Цейликман.

ПТСР — это синдром посттравматических стрессовых расстройств. В современном мире встречается довольно частно, однако низкая эффективность лекарств, как отмечают специалисты, является основным препятствием для эффективной коррекции. Новую страницу в лечении болезни XXI века открыли результаты уникального лабораторного исследования.

На протяжении 14 дней в пищевой рацион подвергнутых экспериментальному ПТСР крысам добавляли твердые и зрелые сорта сыра, а остальных грызунов кормили, как обычно. И в итоге выяснилось, что при употреблении молочного продукта уровень тревожности падает, а концентрация дофамина повышается. Кроме того у крыс выросла активность генов, которые влияют на пластичность нейронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли лекарство от болезни Альцгеймера.