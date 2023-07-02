Из ученого в суперзвезду: почему Нобелевская премия вредит лауреатам

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Чем именно престижная награда может быть опасна для деятелей науки?

Нобелевская премия — самая престижная награда в мире науки. Но вот только после ее получения эффективность работы лауреата снижается. Об этом рассказал американский профессор Дэвид Стаддерд. Вместе со своими коллегами он провел научную работу в которой проанализировал статистику публикация, цитируемости и новизны исследования лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии с 1950 по 2010 годы.

Авторы учли и тот момент, что многие ученые выиграли свои премии в преклонном возрасте. Вознаграждения они часто получали за открытия, которые совершили десятки лет назад. Результаты этой аналитической работы опубликовало Национальное бюро экономических исследований (NBER).

Чтобы исключить возрастной фактор профессор Дэвид Стаддерд и его команда собрали такую же статистику для лауреатов другой престижной награды в области медицины. Речь идет о премии Ласкера.

Оказалось, что ученые, которые еще не получили Нобелевскую премию публикуются чаще своих коллег, которые уже выиграли аналогичную премию в области медицины. Но когда ученые все-таки побеждают и забирают Нобелевскую премию, то их показатели падают до уровня коллег, которые выиграли премию Ласкера, а иногда и ниже.

Но как объяснить этот феномен? Неужели лауреаты решили, что добились всего и теперь наука их не интересует? Дэвид Стаддерд и его коллеги считают, что такой спад никак не связан с получением заветной награды. Такое снижение эффективности связано с тем, что нобелевские лауреаты становятся всемирно известными. И они начинают получать огромное количество запросов. Все у них хотят взять интервью, пригласить на выступления и обсудить какие-то коммерческие предложения. И теперь ученые вынуждены расходовать свое время не только на исследования, но и на публичную жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Нобелевская премия стала политическим инструментом.