Это повторяется: мама пропавшей под Оренбургом девочки раскрыла тайну найденных в лесу игрушек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol; 5-tv.ru

Мистике всей ситуации добавил новый факт — по словам женщины, ее дочь стала вторым пропавшим ребенком с особенным заболеванием.

Матери пропавшей в Оренбурге пятилетней девочки стало известно, откуда рядом с местом ее исчезновения в лесу оказались детские игрушки. В беседе с 5-tv.ru Светлана поделилась подробностями странного дела.

По словам женщины, версий о причинах самого таинственного исчезновения почти нет. Полиция и поисковые отряды ищут ребенка в городе, и за городом. Обращаться пришлось даже к гадалкам — но ответа о местонахождении Василисы не дает никто.

Ранее волонтеры обнаружили необычную находку, которая, как казалось, немного пролила свет на поиски. Они наткнулись на целую груду детских игрушек недалеко от места, где девочку видели последний раз. Однако, как удалось выяснить матери, игрушки там были еще задолго до исчезновения Василисы.

«Нашли пастуха, который говорит, что эти игрушки уже сто лет там стоят», — прокомментировала она.

Светлана рассказала, что девочка обладала особым восприятием, сама никогда не убегала из дома, а еще не умела плавать. На природе она побаивалась воды, старалась в нее не лезть. Сейчас же девочку ищут везде — и в местной реке, и в лесу, и в канализациях, и в погребах. Факт остается фактом — ее нет нигде, а мысли в голову лезут самые страшные.

«Может, она зашла кому-то во двор, может, кто-то украл, сейчас хоть что будешь думать — ребенка двое суток нет», — поделилась мама Василисы.

Говорить пятилетняя девочка тоже не умеет. Светлану смущает, что ее ситуация с потерей особенного ребенка крайне похожа на недавнюю громкую историю. По ее словам, в Новосергеевке в Оренбургской области недавно без вести пропал такой же ребенок. Найти его так и не удалось.

Спасатели продолжают поиски девочки. Последний раз ее видели 30 июня во дворе участка. Как рассказала мама, Василису отвезли утром к своим родителям, а днем уже стало известно о ее исчезновении. По словам бабушка, внучку она оставила без присмотра всего на пять минут. Проблема может заключаться в том, подозревает Светлана, что придомовая территорию не ограждена полностью забором — есть выход к лесу и реке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю пяти таинственно исчезнувших в России детей.