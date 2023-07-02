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Произошедшее подтвердили в МИД Республики. Хулиган уже задержан.

Вандал напал на здание посольства Белоруссии в Гааге. Произошедшее подтвердили в МИД Республики.

По информации агентства БелТА, хулиган выбил стекло в оконном проеме, а также испачкал фасад строения. Известно, что нарушителя порядка уже задержали.

В настоящий момент проводится расследование дела. О личности преступника пока нет никаких данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поляки для Запада являются расходным материалом. Глава Республики полностью поддерживает российскую сторону в мировом конфликте и постоянно указывает на истинных виновников случившегося.