В Чебоксарах прощаются с прокурором Чувашии Андреем Фоминым

Фото, видео: 5-tv.ru

Судебный представитель регулярно участвовал в заплывах по Волге, однако последний раз из воды его пришлось доставать спасателям.

Родные и близкие прощаются с покойным прокурором Чувашии Андреем Фоминым. Гражданская панихида проходит во Дворце культуры имени Якова Ухсая в Чебоксарах.

Проводить в последний путь Фомина пришли десятки людей, среди которых коллеги, друзья и члены его семьи. Прощаются с деятелем со всеми почестям — рядом с гробом выставлен почетный караул.

О гибели Фомина стало известно 1 июля. Как ранее сообщал источник 5-tv.ru, ему стало плохо во время заплыва Chebswim на 2,2 километра по Волге. По предварительной версии, у него случился сердечный приступ.

Сотрудники МЧС оперативно достали его из воды на берег, однако спасти пловца уже не удалось. Примечательно, что в соревнованиях прокурор принимал участие регулярно. По некоторым данным, Андрей Фомин страдал от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов выразил слова соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося судебного представителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве умер бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ Валерий Манилов.