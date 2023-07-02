«Предостерегающее письмо Кэмерона»: Шварценеггер назвал «Терминатор» пророческим

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Для самого актера роль киборга-убийцы Т-800 стала самой успешной в карьере.

Арнольд Шварценеггер назвал фильмы Джеймса Кэмерона о «Терминаторе» пророческими, так как в них режиссер предсказал будущее искусственного интеллекта, которое сегодня «стало реальностью».

«Сегодня все боятся того, к чему это приведет. И в „Терминаторе“ мы говорим о том, что машины становятся самосознающими, и они берут верх», — прокомментировал актер нынешние опасения, связанные с искусственным интеллектом.

Шварценеггер отметил «гениальность сценария» в научно-фантастическом фильме 1984 года, в котором он снялся в роли киборга-убийцы, и где создатели «слегка коснулись» темы искусственного интеллекта.

«Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Так что это больше не фантазии и не что-то футуристическое. Он здесь и сегодня. И это предостерегающее письмо Джеймса Кэмерона», — цитирует Шварценеггера Реople.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшие годы развитие искусственного интеллекта может вызвать массовые потрясения в обществе и даже привести к скорейшему вымиранию человечества. Такого мнения придерживаются более 350 инженеров и исследователей.