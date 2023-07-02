«Мы его теряем»: «неестественная» худоба Киркорова испугала россиян

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Фанаты стали беспокоится о том, что они теряют своего кумира.

Поклонники Филиппа Киркорова ужаснулись. Народный артист РФ настолько сильно похудел и изменился во внешности, что многие фанаты просто-напросто перестали в нем видеть прежнего короля российской эстрады.

В одной из последних публикаций в социальной сети мужчина предстал в компании блогера Влада А4. Если сравнивать 56-летнего артиста с 27-летним звездой YouTube, то мужчина практически ничем от него не отличается. Телосложение исполнителя хита «Снег» стало худощавым, а стиль одежды еще более молодежным.

Исхудавший Филипп Киркоров в компании Влада А4. Фото: Instagram* / fkirkorov

«Что с Филей? На себя перестал быть похож»;

«Дед сохнет на глазах»;

«Одежда вся свисает», — написали подписчики.

В последнее время с Филиппом Киркоровым происходят сильные изменения. Он перекрасил волосы в блондинистый цвет, сначала отрастил их, потом отрезал. И помимо этого обратился к пластической хирургии. Результат на лицо. Мужчина изменился. Но хорошо ли это для его здоровья? Многие поклонники обеспокоены, что такие действия звезды не доведут до хорошего.

«Страшное ощущение, что мы его теряем», — отметила одна из пользователей.

Однако есть и те, кто поддерживает музыканта и считает, что его внешность улучшилась.

«Филипп, вы так замечательно выглядите», — прокомментировала фанатка.

Известно, что певец очень доволен результатами операций и не намерен останавливаться на достигнутом.

Ранее 5-tv.ru писал, что пластический хирург Киркорова продолжит работу над его телом.

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