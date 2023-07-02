Орудует маньяк? На месте пропажи девочки в лесу под Оренбургом нашли детские игрушки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / Оренбург / orenburg_tg; 5-tv.ru

Пятилетняя Василиса таинственно исчезла во время прогулки возле дома два дня назад.

Странную находку обнаружили волонтеры, разыскивающие пропавшую девочку из города Сорочинска в Оренбургской области. В лесу недалеко от населенного пункта они наткнулись на целую груду детских игрушек. Кто и с какой целью принес их сюда, пока остается загадкой. Видео странного места поисковики опубликовали в соцсети.

Пятилетнюю Василису ищут уже третий день. Девочка пропала 30 июня во время прогулки во дворе дома, когда сопровождавшая ее бабушка отлучилась, чтобы измерить температуру старшей внучке.

Как положено в таких случаях, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По данным aif.ru, следствие рассматривает две версии исчезновения ребенка. Согласно первой, девочка с особым восприятием отправилась гулять и заблудилась в лесном массиве рядом с домом. Вторая версия — криминальная: правоохранители не исключают, что ребенка могли похитить с целью «дальнейших противоправных действий».

Тем временем волонтеры продолжают поиски Василисы в Сорочинске и вокруг него. В реке рядом с городом работают водолазы. Накануне в районе прошел сильный дождь, осложнивший поиски. Однако сегодня с утра поисковики снова вышли на прочесывание местности. Возможно, разгадать таинственное исчезновение Василисы помогут обнаруженные в лесу игрушки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поисках пятилетней Василисы из Сорочинска задействовано около 300 человек.